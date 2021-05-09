شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يوضح حقيقة وجود خلافات مع الجهاز المعاون.. ويؤكد: لا نحتاج مدير كرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، على ما أثير عن وجود خلافات بينه وبين بعض أعضاء جهازه المعاون، كما أوضح موقفه من تعيين مديرًا للكرة أو مشرف على الكرة في الفريق.

وقال كارتيرون، في حوار مطول أجراه مع الموقع الرسمي لنادي الزمالك: «الأمور على ما يرام مع الجهاز المعاون ولا خلافات مع أي فرد حيث أننا جميعا في مركب واحد، ونرغب جميعا في إسعاد جماهير الزمالك بالفوز ببطولة الدوري هذا الموسم».

وأوضح الفرنسي موقفه من تعيين مديرًا للكرة قائلًا: «لسنا في حاجة لمدير كرة أو مشرف عام في الفترة الحالية؛ لأنه كلما زاد عدد أفراد الجهاز الفني للفريق قد تحدث خلافات ونحن الآن كمجموعة واحدة داخل الجهاز نعمل بانسجام كبير وربما إدخال عناصر جديدة خلال هذه الفترة قد يؤثر على هذا الانسجام».