شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: مرتضى منصور شخص حر ولا يخشى إلا الله.. وأنا الوحيد اللي وقفت قدامه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رضا عبدالعال، لاعب نادي الأهلي والزمالك السابق، أنه الوحيد الذي وقف أمام المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، كما أنه يحبه لأنه شخص حر ولا يخشى إلا الله، متابعًا: «مرتضى بيقف قدام الأهلي دلوقتي، ولا أخشى انتقاد مرتضى منصور».

وقال عبدالعال، خلال برنامج «شيخ الحارة والجريئة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، إن تدريب ربيع ياسين لمنتخب مصر يسأل عنه مسؤولو اتحاد الكرة، حيث أنه درب المنتخب بسبب المجاملات.