شكرا لقرائتكم خبر عن الحنفي يدير مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري كرة القدم برئاسة وجيه أحمد إلى الحكم محمد الحنفى إدارة مباراة البنك الأهلي والإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون لبطولة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها غدا الإثنين.

وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

محمد الحنفي حكما للساحة ويعاونه كلا من أحمد التلاوي مساعد أول وأحمد بكر مساعد ثان والحكم الرابع جلال أحمد وطارق مجدي حكما للفيديو ومصطفى محمد مساعدا لحكم الفيديو.