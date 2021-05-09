شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدي يعود للإسماعيلي أمام البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى قائمة لاعبيه استعدادا للقاء البنك الأهلى غدا الأثنين باستاد بتروسبروت لحساب الجولة الــ21 من عمر مسابقة الدورى المحلى.

القائمة شهدت عودة باهر المحمدى بعد غياب طويل إضافة لحسين السيد بعد اكتمال شفائهما بجانب عودة محمد عادل بعد انتهاء إيقافه.

القائمة جاءت كاملة كالتالى …

حارس مرمى ..محمد صبحى، محمد فوزى، محمد مجدى

الدفاع ..باهر المحمدى، مروان الصحراوى، حسين السيد، محمد هاشم، عبدالله جمعة

الوسط.. محمد حسن، نادر رمضان، عمر الوحش، عماد حمدى، محمد عادل، محمود دونجا، مصطفى فارس، أرى بابل، أحمد مدبولى، محمد صادق، محمد الشامى.

الهجوم ..فخر الدين بن يوسف، شكرى نجيب، بنسون شيلونجو.