شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يلقي محاضرة فنية علي لاعبي الزمالك قبل المران الرئيسي استعداداً للقمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألقى الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك لخوض التدريب الأخير استعدادا للقاء القمة المقبل.
ويخوض الزمالك تدريبه الختامي في التاسعة والنصف مساء اليوم على أحد ملاعب التجمع الخامس استعدادا للقاء المرتقب أمام الأهلي بالجولة الحادية والعشرين للدوري الممتاز مساء غد.
وكان الزمالك قد انتظم في معسكر مغلق أمس بعد خوض التدريب على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.
واتفق كارتيرون، مع افراد جهازه المعاون على تاجيل اعلان التشكيل الذي سيخوض به المباراة وتأجيله إلى ماقبل المباراة بنصف ساعة لزيادة الحماس بين جميع اللاعبين للسعي بقوة للتواجد داخل التشكيل الاساسي للفريق.