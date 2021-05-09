شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يلقي محاضرة فنية علي لاعبي الزمالك قبل المران الرئيسي استعداداً للقمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألقى الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك لخوض التدريب الأخير استعدادا للقاء القمة المقبل.

ويخوض الزمالك تدريبه الختامي في التاسعة والنصف مساء اليوم على أحد ملاعب التجمع الخامس استعدادا للقاء المرتقب أمام الأهلي بالجولة الحادية والعشرين للدوري الممتاز مساء غد.

وكان الزمالك قد انتظم في معسكر مغلق أمس بعد خوض التدريب على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

واتفق كارتيرون، مع افراد جهازه المعاون على تاجيل اعلان التشكيل الذي سيخوض به المباراة وتأجيله إلى ماقبل المباراة بنصف ساعة لزيادة الحماس بين جميع اللاعبين للسعي بقوة للتواجد داخل التشكيل الاساسي للفريق.