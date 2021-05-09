شكرا لقرائتكم خبر عن هل تحسم قمة الاثنين بين الأهلي والزمالك لقب الدوري الممتاز؟.. كارتيرون يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد نادي الزمالك لملاقاة غريمه الأهلي، غدًا الاثنين، في مباراة هامة في الدوري المصري الممتاز، فيما كشف المدير الفني للقلعة البيضاء باتريس كارتيرون عن رأيه فيما إذا كانت نتيجة اللقاء ستحسم الدوري لصالح أحد الفريقين.

وقال كارتيرون، في حوار مطول مع الموقع الرسمي لنادي الزمالك: «المباراة صعبة لأنها قمة الدوري وبطولة خاصة ونحن نرغب في الفوز بها وسنعمل على تحقيق ذلك بعد الخسارة في الدور الأول، والأهلي استعاد بعض اللاعبين وهذا سيضيف للمنافس في المباراة المقبلة ،كما أن الأهلي في مستوى أفضل من لقاء الدور الأول، بغض النظر عن خسارتهم من المحلة وتعادلهم مع الجونة. ونحن لم نكن نستحق الخسارة في القمة الماضية وركلة الجزاء التي أهدرها الفريق كانت كفيلة بخروجه متعادلًا».

وأضاف: «على الورق يتبقى مباريات كثيرة لكل فريق في بطولة الدوري ولكن نتيجة مباراة القمة غدا سيكون لها دور كبير في حسم المنافسة على اللقب، ومن يفوز في المباراة يكتسب ثقة تمنحه دفعة في المباريات المقبلة».