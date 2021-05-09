شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: محمد شريف مهاجم مصر الأول.. و«شوبير كان حبيبي ودلوقتي عدو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الكابتن رضا عبدالعال، لاعب نادي الأهلي والزمالك السابق، أنه حال العرض عليه خوض تجربة تمثيلية كوميدية والمشاركة في عمل كوميدي سيختار التمثيل مع شيماء سيف وممثلات مسرح مصر، مشيرا إلى أنه هؤلاء النجوم يضحكون الجمهور كثيرًا.

وأضاف «عبدالعال»، في تصريحات تلفزيونية، أنه لو تم تخيره بين التدريب والتحليل سيختار أن يكون مدرب، مشيرًا إلى أنهما يكملان بعضهما البعض، وهو فرع من فروع كرة القدم، مؤكدًا أن محمد شريف هو المهاجم الأول في مصر؛ لأنه لاعب متكامل يلعب بالقدمين، منوهًا إلى أنه ليس هناك بديل لمحمد صلاح.

ورد على فقرة «عدو ولا حبيب» ببرنامج «شيخ الحارة»، قائلًا: «مهيب عبدالهادي حبيب وأول واحد فكر فيا في السفر لكأس العالم، وأحمد شوبير كان حبيب ودلوقتي عدو، إبراهيم سعيد أخويا الصغير وهو طفل، وخالد الغندور حبيب وهو السبب في الظهور بالإعلام، وإبراهيم فايق حبيب ويتم التواصل معه وهو سبب الطرقعة، ومجدي عبدالغني حبيب وتواصل معي في فترة مرض».