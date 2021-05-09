شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلق على طلب الأهلي حكامًا أجانب لمباراة القمة أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، على طلب الأهلي الاستعانة بحكام أجانب لقيادة مباراة القمة، المقررة غدًا الاثنين، في الدوري الممتاز.

وخلال حوار مطول مع الموقع الرسمي لنادي الزمالك، قال كارتيرون: «ما يحدث بشأن هذا الأمر ضجة بدون داع، والأهلي لم يتضرر من الحكام المصريين، وأرى أن الحكام المصريين والدوري المصري من أعلى الدوريات في أفريقيا والعالم العربي ونريد تحكيما عادلا فقط».

وكشف المدرب الفرنسي عن رأيه في التحكيم المصري قائلًا: «الجميع يتحدث عن التحكيم خلال هذه الفترة ومباراة بيراميدز الأخيرة مع الزمالك شهدت أزمة الوقت الإضافي لأن الحكم احتسب وقتا أقل من المعلن عنه، وفي مباراة سموحة حدثت مشكلة في التغييرات وحرمنا الحكم من التغيير الخامس، والجميع يتحدث عن التحكيم ويضعه تحت ضغط أكبر ونحن لسنا مثلهم، وهناك أندية تتحدث مع الحكام هاتفيا والحكام يعتذرون لهم على الأخطاء ولا يجب أن يكون هناك حديث بين مديري الكرة بالأندية والحكام، والزمالك يحترم الحكام المصريين وهناك حكام متميزون ويجب أن ندعمهم».