شكرا لقرائتكم خبر عن انتكاسة لآمال وست هام في المربع الذهبي بخسارته أمام إيفرتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تبددت آمال وست هام يونايتد في وضع ضغط حقيقي في سباق إنهاء الموسم في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد خسارته 1-صفر بملعبه أمام إيفرتون الذي حافظ على آماله في المشاركة الأوروبية اليوم الأحد.

وكان هدف دومينيك كالفرت-لوين في الدقيقة 24 حاسما أمام وست هام الذي حاول مرارا وتكرارا لكنه لم يصل أبدا إلى مستواه في مواجهة مهمة.

وكانت أخطر فرص وست هام لإدراك التعادل عندما ارتدت تسديدة فلاديمير سوفال من القائم ولم يستطع جارود بوين متابعة الكرة وهو أمام المرمى.

وسدد إيفرتون في القائم في الدقائق الأخيرة عن طريق جوش كينج ثم صمد ليخرج منتصرا ويظل في طريقه نحو المشاركة الأوروبية الموسم المقبل.

وبقي وست هام في المركز الخامس برصيد 58 نقطة بفارق خمس نقاط خلف ليستر سيتي صاحب المركز الرابع قبل ثلاث مباريات على نهاية الموسم. ويتأخر ليفربول بنقطة واحدة عن وست هام وتتبقى له مباراة إضافية.

ويحتل إيفرتون المركز الثامن برصيد 55 نقطة وتتبقى له أربع مباريات.