الامارات | دياز: مباراة شباب الأهلي بروفة لنهائي الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن دياز: مباراة شباب الأهلي بروفة لنهائي الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر مدرب النصر، الأرجنتيني رامون دياز، أن مباراة فريقه أمام شباب الأهلي ستكون بروفة مهمة قبل نهائي كأس رئيس الدولة.

وقال في المؤتمر الصحافي قبل المباراة: "سندخل المواجهة للتحضير قبل نهائي كأس رئيس الدولة وأيضا لإنهاء الموسم بأفضل صورة".

وأضاف: "الفريقان كتابان مفتوح لبعضهم البعض ولا يوجد ما يمكن أن يخفيه أي مدرب أو يناور به قبل مواجهتهما في نهائي الكأس، لدينا لاعبين سيغيبون عن نهائي الكأس وستكون الفرصة متاحة أمامهم للمشاركة في مباراة الدوري".

وتقام مباريات الجولة 26 والأخيرة من دوري الخليج العربي يوم بعد غدٍ الثلاثاء في نفس التوقيت.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news