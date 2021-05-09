الامارات | تين كات: الجزيرة سيتوج بطلا للدوري ولا نلعب لمصلحة أحد

شكرا لقرائتكم خبر عن تين كات: الجزيرة سيتوج بطلا للدوري ولا نلعب لمصلحة أحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جدد مدرب الوحدة، الهولندي تين كات، تأكيداته بأن الجزيرة سيكون هو بطل النسخة الحالية من دوري الخليج العربي لكرة القدم، على حساب منافسيه بني ياس، الذي سيلتقيه العنابي مساء الثلاثاء في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وقال في مؤتمر صحافي: "قلت سابقاً أن الجزيرة هو من سيكون بطل الدوري، لان بني ياس سيلتقينا في أخر مرحلة من المسابقة، ونحن سنفوز عليهم".

مضيفاً: "عملت من قبل ثلاث مواسم في دوري الخليج العربي والجميع يعرفني، أنا لست من المدربين الذين يتساهلون أمام أحد ولا يعلبون لمصلحة أحد، والوحدة أيضا فريق كبير يلعب من أجل نفسه واسمه".

وختم قائلاً: "أود أن أشيد بما قدمه بني ياس من عمل كبير هذا الموسم ونجاحه في المنافسة على اللقب حتى الجولة الأخيرة، وأنا أحترمهم، لكني أوكد أننا سنلعب أمامهم للفوز".

وتقام مباريات الجولة 26 والأخيرة من دوري الخليج العربي يوم بعد غدٍ الثلاثاء في نفس التوقيت.

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