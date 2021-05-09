شكرا لقرائتكم خبر عن هازارد احتياطيًا.. زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة إشبيلية المصيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة إشبيلية المصيرية في الجولة 35 من الدوري الإسباني.

ويحتاج ريال مدريد لتحقيق الفوز من أجل اعتلاء صدارة ترتيب الدوري الإسباني قبل ثلاث جولات فقط من نهايته، بعدما تعادل منافسوه برشلونة وأتلتيكو مدريد سلبيًا، أمس السبت.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: إيدير ميليتاو - ناتشو فيرنانديز - ألفارو أودريوزولا - مارسيلو

الوسط: كاسيميرو - لوكا مودريتش - توني كروس - فيديريكو فالفيردي

الهجوم: كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور