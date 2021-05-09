شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني أساسيًا في مواجهة أرسنال ضد وست بروميتش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقود النجم المصري محمد النني تشكيل نادي أرسنال في مواجهته أمام وست بروميتش ألبيون على ملعب الإمارات في إطار الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وأجرى المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا 6 تغييرات في تشكيلته عن المباراة الماضية، إذ جاء التشكيل كالآتي: حراسة المرمى: لينو الدفاع: تشامبرز- هولدينج- جابريل- ساكا الوسط: محمد النني- سيبايوس- ويليان- إيميل سميث رووي- نيكولا بيبي الهجوم: جابرييل مارتينيلي