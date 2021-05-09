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محمد النني أساسيًا في مواجهة أرسنال ضد وست بروميتش

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقود النجم المصري محمد النني تشكيل نادي أرسنال في مواجهته أمام وست بروميتش ألبيون على ملعب الإمارات في إطار الجولة 35 من الممتاز.

وأجرى المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا 6 تغييرات في تشكيلته عن المباراة الماضية، إذ جاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: لينو

الدفاع: تشامبرز- هولدينج- جابريل- ساكا

الوسط: محمد النني- سيبايوس- ويليان- إيميل سميث رووي- نيكولا بيبي

الهجوم: جابرييل مارتينيلي

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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