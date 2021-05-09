شكرا لقرائتكم خبر عن فرايبورغ يعمّق جراح كولن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمق فرايبورغ جراح مضيفه كولن عندما تغلب عليه 4-1 الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني في كرة القدم.

وسجل نيلس بيترسن (18) والبوسني إرمدين ديميروفيتش (20) والايطالي فينتشنسو غريفو (90+3) والفرنسي جوناثان شميد (90+6) أهداف فرايبورغ، والسويدي سيباستيان أندرسون (49) هدف كولن.

وأخمد فرايبورغ صحوة كولن المتأخرة في سعيه إلى تفادي الهبوط فألحق به الخسارة السابعة عشرة هذا الموسم والأول بعد فوزين متتاليين، فتجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز السابع عشر بفارق نقطة واحدة خلف أرمينيا بيليفيلد صاحب المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق مع ثالث الدرجة الثانية لتفادي الهبوط.

ويحل أرمينيا بيليفيلد لاحقاً ضيفاً على هرتا برلين الخامس عشر بنفس الرصيد من النقاط في قمة سيخطو الفائز فيها خطوة كبيرة نحو البقاء، فيما ستزداد مهمة الخاسر صعوبة من أجل تفادي اللحاق بشالكه صاحب المركز الأخير الى الدرجة الثانية.

في المقابل، عاد فرايبورغ الى سكة الانتصارات بعد تعادل وخسارة فرفع رصيده الى 44 نقطة مستعيداً المركز التاسع من شتوتغارت الفائز على أوغسبورغ 2-1 الجمعة في افتتاح المرحلة.

وضرب فرايبورغ بقوة في الشوط الاول بتسجيله هدفين في دقيقتين عبر بيترسن مستغلاً خطأً فادحاً للمدافع التونسي إلياس السخيري (18) وديميروفيتش بتسديدة من مسافة قريبة (20).

وعاد كولن بقوة في الشوط الثاني وقلص الفارق بعد أربع دقائق على انطلاقته عبر أندرسون (49)، ثم سنحت فرصة ذهبية أمامه لإدراك التعادل عندما حصل على ركلة جزاء إثر عرقلة اسماعيل جاكوبس داخل المنطقة من لوكاس كوبلر لكن السلوفاكي أوندري دودا سددها عالية في المدرجات الخالية (61).

وسجل كولن هدفاً في الوقت بدل الضائع بيد أن الحكم ألغاه بداعي لمسة يد على يوناس هيكتور رغم أن الإعادة بالفيديو أثبتت لمسه الكرة بالكتف.

واستغل الضيوف بعدها تذمر لاعبي أصحاب الأرض وسجلوا هدفين عبر غريفو (90+3) وشميد (90+6).