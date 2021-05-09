شكرا لقرائتكم خبر عن أينتراخت يحافظ على آماله في دوري الأبطال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هز أيدن هروستيتش الشباك في الدقيقة 86، ليمنح أينتراخت فرانكفورت التعادل 1-1 مع ضيفه ماينز الأحد، ويحافظ على آمال فريقه في إنهاء الموسم في المربع الذهبي بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وسدد كريم أونيسيو كرة منخفضة في المرمى بعد 11 دقيقة، ليمنح ماينتس التقدم أمام أينتراخت الذي قدّم أداء متواضعاً.

ولم يشكل صاحب الأرض خطورة، وانتظر حتى النهاية، ليدرك التعادل عندما ارتدت تسديدة الأسترالي هروستيتش إليه وهو على الأرض، ليضعها من فوق الحارس.

وتراجع أينتراخت إلى المركز الخامس برصيد 57 نقطة، متأخراً بنقطة واحدة عن بروسيا دورتموند، الذي انتصر 3-2 على رازن بال شبورت لايبزيج أمس السبت، وبثلاث نقاط عن فولفسبورج ثالث الترتيب.

وكان بايرن ميونيخ حصد لقبه التاسع على التوالي بسحق ضيفه بروسيا مونشنجلادباخ 6-صفر، ليبتعد بعشر نقاط على لايبزيج قبل جولتين من النهاية.