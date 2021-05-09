بوجبا يوجه رسالة دعم لفلسطين (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وجَّه الفرنسي بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، رسالة يطالب فيها بضرورة تحقيق السلام والحب، مشيرا إلى أنه يصلي من أجل فلسطين عقب الأحداث التي مرت بها البلاد أمس السبت.

وكتب بوجبا، في "ستوري" عبر حسابه على "إنستجرام" بعد مواجهة أستون في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد: "العالم يحتاج للسلام والحب. سيحل العيد قريبًا فدعونا نحب بعضنا البعض".

وأضاف في "هاشتاج": "نصلي من أجل فلسطين".

وشارك بوجبا مع مانشستر يونايتد في الفوز الذي حققه الفريق على أستون فيلا بنتيجة 3-1 في الجولة الـ35 لبريميرليج، حيث ارتفع رصيد الفريق الأحمر إلى 70 نقطة في المركز الثاني.