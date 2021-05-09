يوسف: بند العودة لمصر منع أزارو من الانتقال للصين بـ10 ملايين يورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد محمد يوسف المدرب المساعد والقائم بأعمال مدير الكرة سابقا بالأهلي، أنه وافق على بيع المغربي وليد أزارو حين تلقى عرضا صينيا بقيمة 10 ملايين يورو.

وأوضح يوسف في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة: "كنت مع بيع أزارو لأنه كان بإمكاننا التعاقد مع مهاجمين متميزين بنفس القيمة".

وأكمل: "لم يتم الاتفاق بسبب بند في العرض الصيني يمكن لأزارو العودة لمصر لأي نادي آخر، ولأن النادي الصيني كان سيدفع جزء في البداية والباقي على أجزاء أو شيكات".

وأضاف: "أزارو كان يريد الرحيل وقتها لأنه كان سيحصل على مقابل مادي كبير".

واختتم: "لم يتم الاستغناء عن أزارو وقت تواجدي كمدير للكرة، وإنما رحل بعد قدوم السويسري رينيه فايلر لقيادة الفريق".

وانتقل أزارو لنادي الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة، قبل الانتقال بشكل نهائي.