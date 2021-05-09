بالفيديو.. بكى متأثرًا.. روبن يصنع هدفين بعد غياب 6 شهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

ساهم النجم الهولندي آرين روبن، في فوز جرونينجين على إيمن برباعية نظيفة، في الأسبوع الـ32 من بطولة الدوري الهولندي، التي حسمها أياكس أمستردام بالتتويج باللقب.

وصنع آرين روبن هدفين لفريقه، ليساهم في الفوز الذي رفع رصيد فريقه لـ49 نقطة في المركز السابع.

وشهدت المباراة عودة روبن من الإصابة بعدما غاب منذ أكتوبر الماضي لتكرار الإصابات قبل أن يعود بحماس كبير ويساهم في فوز فريقه ويبدأ بالتشكيل الأساسي.

عاد روبن في مباراتي هيرنفين، وسبارتا روتردام، ولكن حل بديلا لدقائق معدودة، فيما بدأ مباراة اليوم أساسيا وصنع هدفين لأول مرة مع جرونينجين.

وانضم صاحب الـ37 عاما لصفوف جرونينجين بعدما أعلن اعتزاله عقب الرحيل عن بايرن ميونيخ الألماني.

ولم يحسم روبن موعد اعتزاله كرة القدم نهائيا، حيث ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية التمديد لموسم إضافي مع فريقه الهولندي.

وبدى التأثر على روبن في لقاء تليفزيوني عقب المباراة، حيث غالبته دموعه، ليؤكد أنه لم يتدرب قبل ذلك على ملعب من العشب الصناعي: "كنتب أرغب في تخطي تلك المباراة، لأول مرة في حياتي ألعب على عشب صناعي، أنا سعيد للغاية".

وأكمل الجناح الطائر: نهاية عقدي في 30 يونيو القادم، سأتخذ قراري بشأن مستقبلي عندما ينتهي الموسم،أريد أن أساعد جرونينجين، لم أمنحه سوى القليل بعد، وصناعة هدفين اليوم هو بمثابة مكافأة لي لعملي الجاد، بالفعل أنا سعيد".

يذكر أن بداية روبن مع كرة القدم كانت مع نادي جرونينجين قبل بداية مسيرته التي لعب خلالها مع أندية أيندهوفن، وتشيلسي، وريال مدريد، وبايرن ميونيخ، قبل العودة لناديه الهولندي مع نهاية مسيرته.