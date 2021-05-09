الاختبار الأخير.. صنداونز يستعد للأهلي بتجاوز جالاكسي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز صنداونز على مضيفه تي إس جالاكسي بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع الـ27 للدوري الجنوب إفريقي مساء اليوم الأحد.

ويدين صنداونز بالفضل في الفوز إلى لاعبه بيتر شالوليلي الذي سجل هدف المباراة في الدقيقة الـ17 من عمر اللقاء.

وخطف الحارس البديل لصنداونز، كينيدي مويني، الأنظار بعدما تصدى لركلة جزاء سددها ليندوكوهل مباثا لاعب في الدقيقة الـ32، ليؤمن لفريقه الثلاث نقاط.

وبهذه النتيجة، يحقق صنداونز الانتصار الثالث على التوالي ليعزز تربعه على صدارة الترتيب رافعا رصيده إلى 57 نقطة من 26 مباراة.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد جالاكسي عند 32 نقطة في المركز الثامن.

وكانت قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا أوقعت الأهلي في مواجهة صنداونز بعدما صعد الأحمر إلى الأدوار الإقصائية رفقة سيمبا التنزاني من المجموعة الأولى.

ويخوض الأهلي ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال أمام صنداونز في مصر يوم السبت المقبل، على أن يكون لقاء العودة في جنوب إفريقيا يوم 22 مايو الجاري.

يذكر أن الأهلي حامل اللقب تواجه مع صنداونز في ربع نهائي دوري الأبطال النسخة الماضية، ونجح في تخطيه وواصل مشوار حصد اللقب الإفريقي للمرة التاسعة في تاريخه.

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لمشاهدة حارس صنداونز البديل يتصدى لركلة جزاء.. اضغط هنا