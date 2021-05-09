كارتيرون: الزمالك لم يستحق الخسارة من الأهلي.. ولا نحتاج مدير كرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، عن لقاء القمة المقبل أمام الأهلي والمنافسة على الدوري والعديد من الأمور التي تخص فريق الكرة بالنادي الأبيض.

ويواجه الزمالك منافسه الأهلي غدا الاثنين في تمام الساعة التاسعة والنصف على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الـ21 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد كارتيرون في حوار مطول أجراه مع الموقع الرسمي للزمالك أن خسارة مباراة الدور الأول كانت النقطة السلبية الكبيرة التي واجهها، مشيرا إلى أن الأهلي لم يتضرر من الحكام المصريين.

وفيما يلي نص الحوار كما ورد عبر الموقع الرسمي للزمالك..

في البداية كيف تقيم الفترة التي قضيتها مع الزمالك حتى الآن؟

- قدمنا أداء جيدا في معظم المباريات التي خضناها في الفترة الماضية في ظل ضغط جدول الدوري وقلة فترات الراحة بين المباريات، ولكن النقطة السلبية الكبيرة التي واجهتنا في الفترة الماضية هي خسارة مباراة الأهلي في قمة الدور الأول، وهذه المباريات يجب أن لا نخسرها، وأنا "ندمان" بدرجة كبيرة على خسارة هذا اللقاء، وكان بإمكاننا أن نخرج بنتيجة التعادل، لأن الزمالك لا يستحق الخسارة في مباراة الدور الأول.

ما الذي يحتاجه الزمالك للفوز بمسابقة الدوري هذا العام؟

- الزمالك ينافس على البطولة، وكل ما نحتاجه هو الاستمرارية من أجل الفوز بالمسابقة، لأن الدوري يتضمن عدد مباريات أكثر على العكس من بطولة أفريقيا التي يخوض فيها الفريق عدد مباريات أقل للتتويج بالبطولة.

وهل ستتبع سياسة التدوير بين اللاعبين في الفترة المقبلة للتغلب على هذا الضغط في المباريات؟

- نحتاج لمشاركة كل اللاعبين في ظل ضغط المباريات، وفترة الإعداد التي خضناها قبل مباراة المولودية. كانت فرصة لتجهيزهم بدنيا، في حين أن الشباب الذين تم تصعيدهم للفريق الأول يخوضون مباراة ودية كل أسبوع، لتجهيزهم، وسياسة التدوير قد تحدث في بعض المراكز، لأن هناك مراكز من الصعب أن يتم تغيير اللاعبين فيها، ولاعب مثل إمام عاشور مهم ويلعب في أكثر من مركز، ولكنه موقوف ونفتقد خدماته في الفترة الحالية، وهناك مراكز بها أكثر من لاعب على نفس المستوى، مثل الجبهة اليسرى في حين هناك مراكز يكون اللاعب البديل ليس على مستوى اللاعب الأساسي.

ما رأيك في تأجيل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم التي كان مقررا لها الانعقاد في يونيو المقبل؟

- أرى أن الأمر جيد لأنه سيساعد على انتهاء الدوري في وقت مبكر، وهذا أفضل للجميع حتى لا يحدث تلاحم المواسم، ويستطيع كل فريق الاستفادة من فترات الانتقالات وتدعيم الصفوف بشكل أفضل، كما أن انتهاء الموسم مبكرا سيساعد على حسم الصفقات الصيفية والاستفادة من فترة الانتقالات وحسم ملف الراحلين.

هل ستوافق على خوض مباريات الدوري دون لاعبي المنتخب الأوليمبي؟

- لا توجد مشكلة لدى الزمالك في استكمال مسابقة الدوري دون لاعبي المنتخب الأولمبي، ويجب على جميع الفرق أن توافق على هذا الطلب، حتى ينتهي الدوري مبكرا، لأن الأولمبياد تعتمد على اللاعبين صغار السن وسيكون الأمر على جميع الأندية وليس على ناد واحد فقط.

وما رأيك في التحكيم بالدوري المصري؟

- الجميع يتحدث عن التحكيم خلال هذه الفترة، ومباراة بيراميدز الأخيرة مع الزمالك شهدت أزمة الوقت الإضافي، لأن الحكم احتسب وقتا أقل من المعلن عنه. وفي مباراة سموحة حدثت مشكلة في التغييرات وحرمنا الحكم من التغيير الخامس، والجميع يتحدث عن التحكيم ويضعه تحت ضغط أكبر، ونحن لسنا مثلهم، وهناك أندية تتحدث مع الحكام هاتفيا والحكام يعتذرون لهم على الأخطاء ويجب أن لا يكون هناك حديث بين مديري الكرة بالأندية والحكام، والزمالك يحترم الحكام المصريين وهناك حكام متميزون ويجب أن ندعمهم.

ما رأيك في طلب الأهلي لحكام أجانب في القمة؟

- ما يحدث بشأن هذا الأمر ضجة دون داع، والأهلي لم يتضرر من الحكام المصريين، وأرى أن الحكام المصريين والدوري المصري من أعلى الدوريات في أفريقيا والعالم العربي ونريد تحكيما عادلا فقط.

وكيف تسير علاقتك مع الجهاز المعاون؟

- الأمور على ما يرام مع الجهاز المعاون ولا خلافات مع أي فرد، حيث إننا جميعا في مركب واحد، ونرغب جميعا في إسعاد جماهير الزمالك بالفوز ببطولة الدوري هذا الموسم.

وكيف ترى مباراة القمة المقبلة؟

- المباراة صعبة لأنها قمة الدوري وبطولة خاصة، ونحن نرغب في الفوز بها وسنعمل على تحقيق ذلك بعد الخسارة في الدور الأول، والأهلي استعاد بعض اللاعبين، وهذا سيضيف للمنافس في المباراة المقبلة، كما أن الأهلي في مستوى أفضل من لقاء الدور الأول، بغض النظر عن خسارته من المحلة وتعادله مع الجونة.

ونحن لم نكن نستحق الخسارة في القمة الماضية وركلة الجزاء التي أهدرها الفريق كانت كفيلة بخروجه متعادلا.

هل سيكون لنتيجة القمة دور في حسم بطل الدوري؟

- على الورق يتبقى مباريات كثيرة لكل فريق في بطولة الدوري، ولكن نتيجة مباراة القمة غدا سيكون لها دور كبير في حسم المنافسة على اللقب، ومن يفوز في المباراة يكتسب ثقة تمنحه دفعة في المباريات المقبلة.

وهل يحتاج الزمالك لمدير كرة أو مشرف عام على الكرة في الفترة الحالية؟

- لسنا في حاجة لمدير كرة أو مشرف عام في الفترة الحالية، لأنه كلما زاد عدد أفراد الجهاز الفني للفريق قد تحدث خلافات، ونحن الآن كمجموعة واحدة داخل الجهاز نعمل بانسجام كبير، وربما ادخال عناصر جديدة خلال هذه الفترة قد يؤثر على هذا الانسجام.

وما الرسالة التي توجهها لجماهير الزمالك؟

- الروح الموجودة بالفريق جيدة للغاية والجماهير تنسى أن الزمالك يمر بفترة صعبة واللاعبين يمرون بفترة صعبة لعدم الحصول على مستحقاتهم من عدة أشهر، ولكنهم يريدون الفوز من أجل الجماهير، وهدفي في الفترة المقبلة هو الفوز بالدوري، وهو أمر أصعب من الفوز بالسوبر والبطولة الإفريقية، وأؤكد لهم أن المنافسة على الدوري صعبة، لأن الزمالك لم يحصل على البطولة منذ فترة، والمنافسة صعبة مع الأهلي ونحن نسعى للتتويج بالدوري والكأس هذا الموسم .