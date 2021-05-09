شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح: تصديت لمحاولات هدم إبراهيم نور الدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام الأسبق، أن النادى الاهلى لابد أن يدعم التحكيم المصرى ويتراجع عن طلب حكام أجانب لمبارياته.

وقال عصام عبدالفتاح في تصريحات إذاعية:«دائمًا التحكيم هو الحلقة الأضعف والكل بيشوط فيه وكلنا بنغلط كل عناصر اللعبة بتغلط».

وتابع عصام عبدالفتاح: «لازم الاهلى يدعم الحكام، عارفين ان فيه أخطاء بس مرة ليك ومرة عليك، الأخطاء مش ضدك طول الوقت، لازم كل الأندية تدعم التحكيم».

وأكمل رئيس لجنة الحكام الأسبق:«لاعبو الاهلى والزمالك سبب نجاح محمود البنا في إدارة القمة، الحكم اجتهد ولكن اللاعبين ساندوه».

وعن عودة جهاد جريشة للتحكيم عقب مباراة الزمالك وبيراميدز علق عصام عبدالفتاح: «في سيناريوهات بتحصل في لجنة الحكام منها أن ممكن حكم اتهاجم من نادى وهو لم يخطأ وفى الحالة دى بنلاعبه الجولة اللى بعدها، وفى حكم بيغلط ونقرر ندفع بيه في المباراة التي تليها ونعاقبه بعدها».

وتابع: «مثلا إبراهيم نور الدين غلط في مباراة الزمالك ومصر المقاصة وكان فيه لمسة يد بتاعت أحمد سامى أشعلت الوسط الكروى وقررت بعدها يلعب عادى ورفضت كل محاولات هدمه لأنه كان سيخوض مباريات هامة بعدها».

وأكمل عصام عبدالفتاح: «كنت اول من تبنى فكرة التحكيم للمصرى لقمة الاهلى والزمالك والمباراة كانت رائعة وكانت حاسمة على درع الدوري وخسر الزمالك وأضاع ركلة جزاء وخرج رئيس النادى الأبيض يشيد بأداء الحكم في المباراة».