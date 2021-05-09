يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة يتحصنون قضائيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

اكدت تقارير صحفية إيطالية أن الثلاثي يوفنتوس وبرشلونة و​ريال مدريد​ اكتسبوا حماية بموجب حكم محكمة مدريد من عقوبات الاتحاد الأوروبي.



ونشرت الأندية الثلاث بيانًا رسميًا للرد على تهديدات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب عدم انسحابها من دوري السوبر الأوروبي.

وافادت التقارير أن الأندية الثلاثة اكتسبت حماية بموجب حكم محكمة مدريد الذي أكد من قبل أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه تطبيق أي عقوبة على الأندية التي تريد المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي.

ويمكن أن يتعرض الاتحاد الأوروبي لعواقب وخيمة في حال تطبيق أي عقوبة على الأندية الثلاث السابق ذكرها.