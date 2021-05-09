ماينز يعرقل آينتراخت فرانكفورت ويحرمه من المركز الرابع 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة ​الدوري الالماني​ لكرة القدم، عرقل ​ماينز​ مساعي ​آينتراخت فرانكفورت​ لاحتلال المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، وجرّه إلى التعادل بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الطرفين يوم السّبت.



وإستطاع ماينز ان يتقدم بالنتيجة لحدود الدقيقة 85، من خلال هدف سجله اللاعب كريم أونيسيو بالدقيقة 11.

ونجح بعدها في الدقيقة 85 أن يعدّل النتيجة لصالح آينتراخت فرانكفورت لاعبه ادين هروستيتش.