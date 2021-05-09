فرنانديز يعادل رقم لامبارد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

تالق برونو ​فرنانديز​ نجم مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا على ملعب فيلا بار، ضمن الجولة رقم 35 من الدوري الإنكليزي الممتاز واضاف هدفا لسجله.



بحسب شبكة اوبتا للاحصائيات سجل برونو 27 هدفًا لليونايتد في جميع المسابقات هذا الموسم وهي أكبر حصيلة تهديفية للاعب وسط ملعب لفريق من البريمييرليغ في موسم واحد منذ أن سجل فرانك لامبارد نفس عدد الأهداف مع تشيلسي.

ونفذ برونو ركلة الجزاء رقم 113 هذا الموسم ليصبح هذا الموسم أكثر المواسم التي شهدت احتساب ركلات جزاء طوال تاريخ المسابقة محطمًا الرقم القياسي بـ112 ركلة.