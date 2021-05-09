مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على استون فيلا في الشوط الثاني ويحسم تأهله لدوري أبطال أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

ضمن منافسات الأسبوع الـ35 من بطولة ​الدوري الانكليزي​ الممتاز، حقق مانشستر يونايتد فوزا مهما على حساب ​أستون فيلا​ بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الطرفين يوم الأحد.



وإستطاع الشياطن الحمر أن يقلبوا الطاولة في الشوط الثاني، بعدما نجح أستون فيلا بانهاء الشوط الأول متقدما بهدف مقابل لاشيء سجله اللاعب برتراند تراوري في الدقيقة 24.

وتمكّن اليونايتد من السيطرة على زمام الأمور في الشوط الثاني، وعدّل النتيجة مبكرا عن طريق برونو فرنانديز في الدقيقة 52 (ركلة جزاء) قبل أن يضيف ماسون غرينوود الهدف الثاني في الدقيقة 56، وختمها ايدنسون كافاني بهدف رأسي في الدقيقة 87.

وبهذا الفوز، حسم اليونايتد تأهله رسميا وحسابيا إلى مسابقة ​دوري أبطال أوروبا​ الموسم المقبل، رافعا رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني، ومؤجلا كذلك احتفال مانشستر سيتي باللقب إلى الجولة المقبلة.