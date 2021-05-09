كالياري يحسم معركة القاع أمام بينيفنتو، نقطة لتورينو وأتالانتا يهزم بارما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

ضمن منافسات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الايطالي لكرة القدم، حسم نادي ​كالياري​ معركة القاع أمام ​بينيفنتو​ لصالحه، بعد الفوز عليه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الطرفين يوم الأحد.



وإستطاع كالياري بهذا الانتصار أن يرفع رصيده إلى 35 نقطة، مبتعدا عن بينيفنتو (صاحب المركز الـ18) بأربع نقاط، وذلك قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم، في حين، تعادل تورينو أمام هيلاس فيرونا بنتيجة هدف لكل طرف، مكتفيا الغراناتا بنقطة واحدة، حيث بات يحتاج لخمس نقاط من أصل 9 لحسم البقاء.

بدوره، عزّز أتالانتا آماله بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه المريح على حساب بارما (هبط رسميا) بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين.