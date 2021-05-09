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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الليغ 1: انتصارات بالثلاثة لكل من نيم وانجيه ومونبيلييه ونيس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021
ضمن فعاليات الجولة 36 من الدوري الفرنسي لكرة القدم حققت اندية انجيه ونيم ومونبيلييه ونيس انتصارات وبالثلاثة على منافسيهم في هذه الجولة.
وحقق نادي نيم اولمبيك فوزا كبيرا على حساب ميتز وبنتيجة 3 - 0. سجل اهداف الفائز قوميا د 61 وريبارت من ركلة جزاء د 67 وزين الدين فرحات د 89.
وفي لقاء اخر قلب نيس المنقوص تاخره 1 - 2 الى فوز 3 - 2 امام ستاد بريست بعد ان شجل حسان كمارا هدف الفوز د 89.
وفي باقي النتائج فاز مونبيلييه على ستراسبورغ 3 - 2 وانجيه على ديجون بنتيجة 3 - 0.
يذكر ان هذه النتائج جعلت معركة الهبوط باستثناء ديجون في قمة الاثارة بحيث تضم اكثر من 6 اندية تصارع لتفادي الهبوط.