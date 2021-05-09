الليغ 1: انتصارات بالثلاثة لكل من نيم وانجيه ومونبيلييه ونيس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

ضمن فعاليات الجولة 36 من الدوري الفرنسي لكرة القدم حققت اندية انجيه ونيم و​مونبيلييه​ ونيس انتصارات وبالثلاثة على منافسيهم في هذه الجولة.



وحقق نادي نيم اولمبيك فوزا كبيرا على حساب ميتز وبنتيجة 3 - 0. سجل اهداف الفائز قوميا د 61 وريبارت من ركلة جزاء د 67 وزين الدين فرحات د 89.

وفي لقاء اخر قلب نيس المنقوص تاخره 1 - 2 الى فوز 3 - 2 امام ستاد ​بريست​ بعد ان شجل حسان كمارا هدف الفوز د 89.

وفي باقي النتائج فاز مونبيلييه على ​ستراسبورغ​ 3 - 2 وانجيه على ​ديجون​ بنتيجة 3 - 0.

يذكر ان هذه النتائج جعلت معركة الهبوط باستثناء ديجون في قمة الاثارة بحيث تضم اكثر من 6 اندية تصارع لتفادي الهبوط.