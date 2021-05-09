فريق في الدوري التشيلي يعبّر عن تضامنه مع الفلسطينيّين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

ارتدى لاعبو فريق بالستينو ال​تشيلي​ الكوفية" الفلسطينية قبل إحدى مبارياته لكرة القدم، وذلك تعبيرا عن تضامنه مع الفلسطينيّين ازاء الأحداث التي تحصل في مدينة القدس.



من ضمن اللاعبين نجم وست هام يونايتد الانكليزي السابق، ​لويس خيمنيز​.

فريق بالستينو كان قد قد أحرز لقب الدوري في تشيلي مرتين، عامي 1955 و1978، ولقب الكأس 3 مرات أعوام 1975 و1977، وبعد 41 عاما في 2018، واسمه "بالستينو" يعني الفلسطيني باللغة الإسبانية، وتم تأسيسه في العام 1920 من قبل المهاجرين الفلسطينين في تشيلي.