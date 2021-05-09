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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فريق في الدوري التشيلي يعبّر عن تضامنه مع الفلسطينيّين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021
ارتدى لاعبو فريق بالستينو التشيلي الكوفية" الفلسطينية قبل إحدى مبارياته لكرة القدم، وذلك تعبيرا عن تضامنه مع الفلسطينيّين ازاء الأحداث التي تحصل في مدينة القدس.
من ضمن اللاعبين نجم وست هام يونايتد الانكليزي السابق، لويس خيمنيز.
فريق بالستينو كان قد قد أحرز لقب الدوري في تشيلي مرتين، عامي 1955 و1978، ولقب الكأس 3 مرات أعوام 1975 و1977، وبعد 41 عاما في 2018، واسمه "بالستينو" يعني الفلسطيني باللغة الإسبانية، وتم تأسيسه في العام 1920 من قبل المهاجرين الفلسطينين في تشيلي.