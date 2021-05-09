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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سانتو: سعيد بالفوز المستحق على برايتون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021
أعرب مدرب فريق وولفرهامبتون نونو سانتو عن سعادته الكبيرة في الاداء الذي قدمه لاعبو فريقه امام برايتون، وذلك خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإنكليزي الممتاز، وكانت هذه المواجهة قد انتهت بواقع 2 - 1.
وصرح سانتو قائلاً: "اعتقدت أن ردة فعل لاعبي فريقي في الشوط الثاني كانت جيدة للغاية، في الشوط الأول شعرنا بخيبة أمل حقًا".
واضاف: "كل اللاعبين قدموا أداءًا جيدًا، إنها اللحظة المناسبة لمحاولة بناء وتحسين اللاعبين، البطاقة الحمراء لدونك أحدثت فرقًا كبيرًا، واستحقينا الفوز".