سانتو: سعيد بالفوز المستحق على برايتون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

أعرب مدرب فريق ​وولفرهامبتون​ ​نونو سانتو​ عن سعادته الكبيرة في الاداء الذي قدمه لاعبو فريقه امام ​برايتون​، وذلك خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 35 من ​الدوري الإنكليزي الممتاز​، وكانت هذه المواجهة قد انتهت بواقع 2 - 1.



وصرح سانتو قائلاً: "اعتقدت أن ردة فعل لاعبي فريقي في الشوط الثاني كانت جيدة للغاية، في الشوط الأول شعرنا بخيبة أمل حقًا".

واضاف: "كل اللاعبين قدموا أداءًا جيدًا، إنها اللحظة المناسبة لمحاولة بناء وتحسين اللاعبين، البطاقة الحمراء لدونك أحدثت فرقًا كبيرًا، واستحقينا الفوز".