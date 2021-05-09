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برشلونة يتجه لعقد صفقة ذهبية في الصيف

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يتجه لعقد صفقة ذهبية في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

اعلنت صحيفة "سبورت" الكتالونية ان فريق برشلونة يتجه لعقد صفقة ذهبية له في الميركاتو الصيفي المقبل بعد الفشل في حسم عودة جناح باريس سان جيرمان قبل تمديد عقده حتى صيف 2025.

واوضحت هذه المصادر ان أنظار برشلونة اتجهت نحو مهاجم بوروسيا دورتموند ​ايرلينغ هالاند​، وقرر تكثيف جهوده لمحاولة ضم النرويجي في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويركز رئيس نادي برشلونة الحالي، خوان لابورتا، على أولوية التعاقد مع هداف للفريق الأول لكرة القدم وتلبية حاجة المدير الفني، رونالد كومان، لتدعيم صفوف البلوغرانا.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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