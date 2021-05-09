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تعادل «المقاولون العرب» و«الإنتاج الحربي»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعادل المقاولون العرب مع ضيفه الإنتاج الحربي 1-1 السبت، بملعب المقاولون العرب في افتتاح المرحلة الحادية والعشرين من لكرة القدم.

وتقدم الإنتاج الحربي عن طريق محمد رمضان (63 من ركلة جزاء)، وأدرك المقاولون العرب التعادل من ركلة جزاء أيضاً سجلها محمد سمير (86).

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث عشر، والإنتاج الحربي إلى 13 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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