شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل «المقاولون العرب» و«الإنتاج الحربي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعادل المقاولون العرب مع ضيفه الإنتاج الحربي 1-1 السبت، بملعب المقاولون العرب في افتتاح المرحلة الحادية والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.

وتقدم الإنتاج الحربي عن طريق محمد رمضان (63 من ركلة جزاء)، وأدرك المقاولون العرب التعادل من ركلة جزاء أيضاً سجلها محمد سمير (86).

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث عشر، والإنتاج الحربي إلى 13 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير.