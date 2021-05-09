اتحاد الكرة يعلن أسماء طاقم حكام كلاسيكو الأهلي والزمالك

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الشارقة - اميمة ياسر -
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة الغد بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الأسبوع الـ21 ببطولة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام على ملعب استاد القاهرة.
وكشفت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن أسماء طاقم حكام مباراة القمة، وهم:
أمين عمر - حكم ساحة
يوسف البساطى وهانى عبد الفتاح - مساعدين
أحمد الغندور - حكم رابع
محمود عاشور - حكم فيديو "فار"
محمود بسيوني - حكم مساعد فيديو "فار".
قائمة الأهلي
وكان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، قد أعلن عن قائمة فريقه لمباراة الغد.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير
الدفاع: بدر بانون ومحمد هاني ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وسعد سمير
الهجوم: مروان محسن ومحمد شريف و ووالتر بواليا وصلاح محسن
الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ووليد سليمان وأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر
قائمة الزمالك
على الجانب الآخر، أعلن المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون، قائمة الفريق للقاء الأهلي.
وجاءت القائمة على التحو التالي:
حراسة المرمى: محمود جنش - محمد عواد - أحمد نادر السيد.
الدفاع: حازم إمام - حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد عبد السلام – أحمد فتوح - محمد عبد الشافي.
الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – محمد أشرف روقا - محمود عبد العزيز – محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي - يوسف أوباما.
الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل.