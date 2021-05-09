اتحاد الكرة يعلن أسماء طاقم حكام كلاسيكو الأهلي والزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة الغد بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الأسبوع الـ21 ببطولة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام على ملعب استاد القاهرة.

وكشفت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن أسماء طاقم حكام مباراة القمة، وهم:

أمين عمر - حكم ساحة

يوسف البساطى وهانى عبد الفتاح - مساعدين

أحمد الغندور - حكم رابع

محمود عاشور - حكم فيديو "فار"

محمود بسيوني - حكم مساعد فيديو "فار".

قائمة الأهلي

وكان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، قد أعلن عن قائمة فريقه لمباراة الغد.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير

الدفاع: بدر بانون ومحمد هاني ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وسعد سمير

الهجوم: مروان محسن ومحمد شريف و ووالتر بواليا وصلاح محسن

الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ووليد سليمان وأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر

قائمة الزمالك

على الجانب الآخر، أعلن المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون، قائمة الفريق للقاء الأهلي.

وجاءت القائمة على التحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش - محمد عواد - أحمد نادر السيد.

الدفاع: حازم إمام - حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد عبد السلام – أحمد فتوح - محمد عبد الشافي.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – محمد أشرف روقا - محمود عبد العزيز – محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي - يوسف أوباما.

الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل.