شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجي: الأهلي مش محتاج حارس مرمى.. والزمالك لازم يرجع محمد صبحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى أحمد ناجى مدرب حراس مرمى سموحة الحالي والأهلى السابق، أن الأهلي لا يحتاج للتعاقد مع حارس مرمى جديد في الصيف.

وقال أحمد ناجى، في تصريحات إذاعية: «مباراة الأهلى والزمالك خارج أي مقاييس، هي مباراة ميلاد النجوم في عالم الساحرة المستديرة».

ويضيف أحمد ناجى: «محمد عواد الأجهز لحماية عرين الزمالك أمام الأهلي».

وأكمل مدرب حراس سموحة: «التحكيم المصري للقمة قرار جيد وجريء من أحمد مجاهد، البنا تفوق على نفسه في المباراة الأولى، وهى مباراة مثل أي مباراة ومفيش جمهور ومفيش ضغوط، ومعندناش دولارات كتير ندفعها للأجانب».

وتابع أحمد ناجي: «الشناوي حارس كبير لا يتأثر بمجرد خطأ بسيط في مباريات طويلة، ينفع نقعد نقول الأخطبوط وسور الأهلى العظيم، ومع أول غلطة ننزل الحارس سابع أرض، كل الحراس يخطئون فهم ليسوا ملائكة، لازم يكون عندنا ثقافة ولا نتعامل مع الحراس بالقطعة».

وأكمل: «الأهلي ليس في حاجة للتعاقد مع حارس جديد، لأن حراسه الصغيرين كويسين، إنما الزمالك لابد أن يسمح بخروج حارس من الكبار ويعيد محمد صبحي من الاتحاد السكندري».

وعن غياب احتراف الحراس في أوروبا، علق أحمد ناجي: «ليس لدينا تسويق جيد لحراس المرمى، ونطلب أموالًا ضخمة للاستغناء عن الحراس، مما يجعل فرص احترافهم الأوروبي قليلة للغاية، وسط تمسك الأندية بالحراس لكونه مركزا حساسا».