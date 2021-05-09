شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكم مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة لها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يترقب عشاق الساحرة المستديرة ومحبو كرة القدم، مباراة المقرر أن تجمع بين الأهلى والزمالك المقرر لها غدًا الإثنين في بطولة الدورى الممتاز.

ومن المتوقع أن تحظى المباراة بنسبة مشاهدة ومتابعة عالية من مختلف الجماهير المصرية والعربية لكونه ديربي قطبي الكرة المصرية.

ودائما ما يبحث الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى ومرتادو الإنترنت عن موعد مباراة الأهلى والزمالك، معلق مباراة الأهلى والزمالك وحكم مباراة الأهلى والزمالك في بطولة الدورى .

فضلا عن ترتيب فرق الدورى المصري بعد مباراة الأهلى والزمالك.

ومن المقرر أن تكون القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sports ومن المقرر أن تقام المباراة عند الساعة التاسعة والنصف مساء الاثنين.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة قمة الأهلى والزمالك المقرر لها غدا الاثنين، في الجولة الـ21 للدوري الممتاز، إلى الحكم الدولي أمين عمر بعد خضوعه لمسحة كورونا، وجاءت نتيجتها سلبية، ويعاونه يوسف البساطي وهاني عبدالفتاح حكمين مساعدين، وإبراهيم نور الدين حكمًا رابعًا.