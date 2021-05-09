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تعرف على رباعي هجوم الأهلي أمام الزمالك

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إسلام صادق 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى لنادى الأهلى على بعض المراكز في التشكيل النهائى للفريق خلال لقاء القمة أمام الزمالك.

ويواجه النادي الأهلي غداً الإثنين، غريمه التقليدي الزمالك ضمن منافسات الجولة 21 ببطولة الدورى الممتاز.

بيتسو موسيمانى استقر على عودة محمد شريف للتشكيل الأساسى، رغم معاناته من بعض الإجهاد قبل لقاء الاتحاد السكندرى الذى تواجد خلاله على دكة البدلاء.

كما استقر على مشاركة الثلاثى محمد مجدى أفشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات خلف محمد شريف فى خط هجوم القلعة الحمراء.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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