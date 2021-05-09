شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يستقر على ظهير الأهلي أمام الزمالك .. وأيمن أشرف مدافع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى لنادى الأهلى على بعض المراكز في التشكيل النهائى للفريق خلال لقاء القمة أمام الزمالك.

ويواجه النادي الأهلي غداً الإثنين، غريمه التقليدي الزمالك ضمن منافسات الجولة 21 ببطولة الدورى الممتاز.

المدير الفنى استقر على خطوة مشاركة محمود وحيد في مركز الظهير الأيسر خلال اللقاء، والاعتماد على أيمن أشرف في خط الدفاع بجانب المحترف المغربى بدر بانون.

وتعافى أيمن أشرف من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا وغاب على أثرها عن أكثر من مباراة، حيث اشتكى من خشونة في الركبة، قبل أن يتعافى ويعود للمشاركة بعض الدقائق خلال لقاء الاتحاد السكندرى.