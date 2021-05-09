شكرا لقرائتكم خبر عن ولفرهامبتون يقلب تأخره ويفوز على برايتون في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز ولفرهامبتون على برايتون بهدفين مقابل هدف على ملعب «مولينو»، ضمن مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

لويس دانك تقدم لـ برايتون في الدقيقة الـ35 ونجح ولفرهامبتون في إدراك التعادل بالدقيقة الـ71 بعد تبادل للكرة بين أداما ترارري وفابيو سيلفا، لينهي تراوري الكرة بتصويبة في المرمى مسجلا الأول.

جيبس وايت كاد يسجل الثاني في الدقيقة الـ81 بعدما راوغ أداما تراوري الحارس ومرر الكرة إلى جيبس الذي سدد فوق المرمى الخالي.

ولفرهامبتون واصل الضغط، وفي الدقيقة الـ91 أضاف جيبس وايت الهدف الثاني. عرضية من الجهة اليسرى، قابلها وايت بتصويبة في الدفاع، لترتد له ويسدد مجددا في المرمى مسجلا الثاني، لينتهي اللقاء بفوز ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف.

فوز ولفرهامبتون رفع رصيده للنقطة الـ45 في المركز الـ12، فيما تجمد رصيد برايتون عند 37 نقطة في المركز الـ15.