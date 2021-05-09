شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يجتمع مع مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، بديوان الوزارة، اجتماعاً مع مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات «النادو»، برئاسة الدكتور حازم خميس، لمناقشة خطة عمل المنظمة خلال الفترة المقبلة.

تطرق اللقاء إلى إجراءات المجلس الجديد للنادو فيما يتعلق باختصاصات اللجان التي تتضمنها المنظمة وتشكيلها وأهدافها التي تسعى لتنفيذها وفق أحكام العمل بالوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الوادا، بالإضافة إلى الخطوات الخاصة باعتماد المعمل المصري من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وأوصى وزير الشباب والرياضة، أعضاء مجلس الإدارة الجديد للنادو بتحديد الأولويات، والعمل على إنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بتسلم المهام، وإنهاء تصور إنشاء الأكاديمية الإفريقية لمكافحة المنشطات بمصر، والعمل على توطيد العلاقات الدولية مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «الوادا».

ومن جانبه، اعتبر رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أن المنظمة تعد إحدى أذرع الرياضة المهمة جدًا لتحسين أداء الرياضيين والحفاظ على حياتهم، وتعد جزءًا رئيسيًا في كل الألعاب الرياضية، مشيرًا إلى أهمية نشر التوعية بين المدربين واللاعبين وأولياء الأمور بشأن مكافحة المنشطات.

وأضاف الدكتور حازم خميس أنه ستتم مراجعة احتياجات المنظمة ووضعها المالي خلال الفترة المقبلة، جنبًا إلى جنب مع السير في إجراءات الاعتماد الدولي للمعمل المصري لمكافحة المنشطات من خلال عقد عدة جلسات للتعرف على الوضع الراهن والسير في باقي الخطوات التنفيذية.

وكان وزير الشباب والرياضة أصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات «النادو» لمدة أربع سنوات، برئاسة الدكتور حازم خميس، وعضوية كل من الدكتور نبيل أحمد حلمي، أستاذ القانون الدولي، والمهندس محمود عبدالسميع، وحسن الشامي، مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، والخبير المصرفي يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، والدكتور هيثم داوود، أستاذ العلوم الصحية بكلية التربية الرياضية.