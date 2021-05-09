شكرا لقرائتكم خبر عن القمة 122.. عصام مرعي: هذا الثنائي كلمة السر للزمالك.. والأهلي عنده مشاكل كارثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عصام مرعي، المدرب العام السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على صعوبة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك، غدًا الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عصام مرعي، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لا تخضع لأي مقاييس سواء فنية أو إدارية، حتى لو كان الفريقان يمران بمرحلة انعدام وزن».

وأضاف: «مباراة القمة لها طابع خاص وتركيز خاص، اللاعبون يحضرون للمباراة، وليسوا في احتياج لمدير فني، فهم يعلمون جيدًا أهميتها»، مضيفًا: «الفريق الذي يفوز بمباراة القمة، تكون معنوياته مرتفعه للغاية، وتعطي له دافعًا قويًا على التتويج ببطولة الدوري، بينما الفريق الذي يخسر المباراة قد تؤثر على مشواره في البطولة».

وتابع :«الزمالك يخوض مباراة القمة المقبلة ولا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز، خاصة بعدما خسر في القمة الأخيرة بهدفين مقابل هدف»، مضيفًا: «أي نتيجة غير الفوز ستصعب من مهمة الزمالك في المنافسة على لقب الدوري».

وواصل: «في حالة خسارة الزمالك في مباراة الأهلي، ستعجل من رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، خاصة أن هذه ستكون هي القمة الثانية على التوالي التي يخسرها».

وأوضح: «المدرب الفرنسي ارتكب أخطاء في القمة الأولى، بعدما منح الاستحواذ للنادي الأهلي وترك له نصف الملعب، ولعب المباراة بتشكيل خاطئ وهو ما أعطى الفريق الأحمر الأفضلية، لذلك يجب أن يتدارك الأخطاء في المباراة المقبلة»، مضيفًا: «الزمالك لازم يهاجم الأهلي من بداية المباراة وأن تكون لديه شراسة هجومية، لأن تحقيق أي نتيجة غير المكسب ليست في صالحنا».

وتابع: «كارتيرون يجب أن يبدأ المباراة بالتشكيل المناسب وبهجوم ضاغط، خاصة أن الأهلي عنده مشاكل كارثية في كل الخطوط، وقوته تكمن في العمود الفقري للفريق، وهو ممثل في الحارس محمد الشناوي والمدافع بدر بانون وثنائي الوسط عمرو السولية وأليو ديانج، وصانع الألعاب محمد مجدي أفشة والمهاجم محمد شريف».

وواصل: «هؤلاء اللاعبون لو في مستواهم، ستكون هناك مشكلة على الزمالك، لذلك يجب أن يبدأ الفريق الأبيض بالهجوم من بداية المباراة».

واسترسل: «مشكلة الأهلي تكمن في الأظهرة والأجنحة، فهو حتى الآن يعاني من غياب التونسي علي معلول، خاصة بعد إصابة أيمن أشرف»، مضيفًا: «محمد هاني، ظهير أيمن الأهلي، لديه إمكانيات ليست موجودة في أي لاعب في مصر، ولكن مشكلته أنه يلعب (ببرود أعصاب)».

وأكمل: «أجنحة الأهلي ضعيفة للغاية، هذا الجيل هو الأقل فنيًا في تاريخ الأهلي».

وأشار: «المدير الفني للزمالك يجب أن يغير من تحفظه في طريقة اللعب، لكي يستغل ثغرات النادي الأهلي»، مضيفًا: «كلمة السر في الزمالك خلال المباراة المقبلة، شيكابالا وأشرف بن شرقي»، مشيرًا: «أفضل أن يبدأ التونسي سيف الدين الجزيري المباراة على حساب المغربي حميد أحداد، نظرًا، لأنه يقاتل على كل كرة وسيسبب إزعاجًا على مدافعي الفريق الأحمر».

واختار عصام مرعي التشكيل الأفضل للزمالك في مباراة الأهلي والذي جاء على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبدالشافي، محمود علاء، محمود الونش، حمزة المثلوثي.

طارق حامد، فرجانى ساسى.

وأمامهم الثلاثي: أشرف بن شرقي، شيكابالا، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.