شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يختتم استعداداته للبنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الكروى الأول بنادي الإسماعيلى، استعداداته مساء اليوم لمواجهة البنك الأهلى، المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد الاثنين باستاد بتروسبورت في الجولة الـ21 لبطولة الدوري الممتاز .

حيث يؤدي الاسماعيلي مرانه الأخير على ملعبه يعقبه إعلان حمد إبراهيم المدرب العام للفريق عن قائمة فريقه التي تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق هناك استعداداً للمباراة.

وعكف الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى على دراسة مباريات البنك الأهلى للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق الصاعد حديثاً لدورى الأضواء والشهرة قبل ملاقاته ويرغب جهاز الدراويش في الظفر بالثلاث نقاط لاستكمال الصحوة الأخيرة.

وكان مجلس إدارة النادي قرر صرف مكافأة إجادة للاعبيه عقب الفوز الثالث على التوالى والبدء في مرحلة الهروب من شبح الهبوط لدورى القسم الثاني .