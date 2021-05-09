شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد: القمة أهلاوية كالعادة وقرار تواجد الحكام المصريين صائب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شادي محمد أن صوت الحق دائما يفوز وأما الصوت العالي فليس له أي قيمة عندما يتم أخذ الحقوق وهذا هو ما فعله النادي الأهلي عندما طالب بحقوقه في تواجد حكام أجانب لما تنص عليه لائحة اتحاد كرة القدم المصري.

وأضاف خلال تصريحات إذاعية: «في مباراة الزمالك والأهلي الماضية كانت هناك حملات تشكيك من جانب قناة الزمالك على محمود البنا حكم المباراة، وظهر بكفائة عالية ولم يحدث له أي أخطاء وقام باحتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك، وكان من الممكن أن لا يتم احتسابها لأنه كانت مثال جدل من جانب المحللين، ولكنه قام في نهاية المطاف بخروج المباراة لبر الأمان، وليس كما تحدثت قناة الزمالك عن هذا الأمر».

وتابع: «لا أحب أن يقلل أي شخص من الحكام المصريين، لأننا نمتلك حكاما على أعلى مستوى، وأقوم بالتحية لأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية على إصراره على تواجد حكام مصريين لهذا اللقاء، وعدم تواجد حكام أجانب، والحكم بشر مثله مثل أي شخص يصيب ويخطئ».

وأردف: «أثق في النادي الأهلي ولاعبي الفريق والجهاز الفني ومجلس الإدارة، فليس هناك أي قلق على الفريق والفوز بهذه المباراة سيقرب النادي الأهلي كثيرا من بطولة الدوري الممتاز والاحتفاظ باللقب والابتعاد عن الزمالك في عدد البطولات».

واختتم: «قريبا سأعود لتقديم البرامج الرياضية كما كنت في السابق، وأعمل حاليا في قناة تن، وأفكر في خوض التجربة كمقدم ولكن كل وقت وله ترتيباته الخاصة».