شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد: هدفنا التواجد في المربع الذهبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب خالد عيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، عن سعادته البالغة بالمستوى الذي يُقدمه فريقه في مسابقة الدوري الممتاز، والتي كان آخرها الفوز على الأهلي وإنبي بهدف نظيف.

وقال خالد عيد، في تصريحات إذاعية :«أشكر اللاعبين على الأداء الذي يقدمونه هذا الموسم في بطولة الدوري»، مؤكدًا :«هؤلاء اللاعبون مازال لديهم الكثير ليقدموه لنادي غزل المحلة في المباريات المقبلة».

وأضاف: «نطمح في التواجد في المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري، منذ اليوم الأول في الموسم الجديد، أكدت أننا لدينا مواهب ولاعبين صغار، يحتاجون فقط الصبر، وهو ما حدث بالفعل، ونجحنا في تقديم الثنائي عبده يحيى وأحمد الندري للمنتخب الأولمبي»،.

وأشار: «أفضل تدريب أندية الوسط، حتى تكون بصماتي واضحة مع الفريق».