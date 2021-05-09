شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينعى نجمي الزمالك و الترسانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعى مجلس إدارة النادى الأهلي، والقطاعات الرياضية، ببالغ الحزن والأسى؛ كلًا من فاروق السيد لاعب منتخب مصر والزمالك الأسبق، وجمال عبدالحليم لاعب الترسانة السابق، اللذين وافتهما المنية خلال الساعات الماضية، داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته، ويدخلهما فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

وتوفي فجر اليوم فاروق بعد فترة طويلة من المعاناة مع المرض، وأُقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة في القاهرة، فيما توفي أمس جمال عبدالحليم لاعب الترسانة ومنتخب مصر الأسبق.