شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض طلب سموحة شراء مصطفى فتحي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مسؤولو نادي الزمالك طلب نادي سموحة بشراء عقد مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بشكل نهائي خلال الموسم المقبل.
وانضم مصطفى فتحي لسموحة على سبيل الإعارة في يناير الماضي ولنهاية الموسم الحالي.
وجاء قرار إدارة الزمالك رفض بيع مصطفى فتحي وعودته إلى الفريق خلال الموسم المقبل بعد تألقه مع ناديه الساحلي.
وسجل مصطفى فتحي في شباك الزمالك في الجولة الماضية والتي انتهت بفوز الأبيض على سموحة بهدفين مقابل هدف واحد في بطولة الدوري.
ويستعد الزمالك لملاقاة فريق الأهلي مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري.
وأثنى مسؤولو الزمالك على مستوى مصطفى فتحي مع سموحة ونجاحه في استعادة مستواه المعهود ومشاركته بشكل مستمر مع الفريق الساحلي.