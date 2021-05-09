شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض طلب سموحة شراء مصطفى فتحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مسؤولو نادي الزمالك طلب نادي سموحة بشراء عقد مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بشكل نهائي خلال الموسم المقبل.

وانضم مصطفى فتحي لسموحة على سبيل الإعارة في يناير الماضي ولنهاية الموسم الحالي.

وجاء قرار إدارة الزمالك رفض بيع مصطفى فتحي وعودته إلى الفريق خلال الموسم المقبل بعد تألقه مع ناديه الساحلي.

وسجل مصطفى فتحي في شباك الزمالك في الجولة الماضية والتي انتهت بفوز الأبيض على سموحة بهدفين مقابل هدف واحد في بطولة الدوري.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق الأهلي مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأثنى مسؤولو الزمالك على مستوى مصطفى فتحي مع سموحة ونجاحه في استعادة مستواه المعهود ومشاركته بشكل مستمر مع الفريق الساحلي.