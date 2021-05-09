شكرا لقرائتكم خبر عن ذكريات القمة.. شطة: فاروق جعفر سبب شهرتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عبدالمنعم شطة، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، عن ذكرياته مع مباريات القمة بين الأهلي والزمالك«.

وقال عبدالمنعم شطة، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» :«مباريات القمة، تكون شهادة ميلاد حقيقية لبعض اللاعبين»، مضيفًا :«مباراة القمة كانت شهادة ميلاد الحقيقية مع النادي الأهلي، حيث لعبت مباراة كبيرة على فاروق جعفر، نجم الزمالك الأسبق، وكانت هذه المباراة هي السبب في معرفة جمهور الأهلي بي».

وعن أفضل مباراة قمة لعبها قال :«مباراة نهائي كأس مصر عام 78، حيث فزنا بأربعة أهداف مقابل هدفين، وهذه نتيجة كبيرة على فريق بحجم نادي الزمالك»، مضيفًأ :«هذه المباراة كانت لها طابع خاص، لأننا كنا خسرنا وقتها بطولة الدوري بفارق هدف، لذلك كان لابديل أمامنا سوى تحقيق الفوز على الفريق الأبيض».

وتابع :«مباريات القمة الحالية أقل من الناحية الفنية على المباريات التي كانت في جيلنا، ولكنها أكثر ندية، من الفريقين».

وأشار :«المباراة المقبلة، لن تحسم بطل الدوري، المشوار مازال طويلاً وكل فريق معرض أن يفقد نقاط، خلال مباريات المسابقة».

يُذكر أن الأهلي سوف يلتقي مع الزمالك غدًا الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.