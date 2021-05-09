شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمباراة أستون فيلا ومانشستر يونايتد.. المحمدي على مقاعد البدلاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل مانشستر يونايتد ضيفُا ثقيلاً على أستون فيلا اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ35 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الثالثة عصرًا، على ملعب فيلا بارك، وتنقلها قناة Bein sports 1 premium.

ويدخل أستون فيلا المباراة في المركز الـ11 في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 48 نقطة، بينما يحتل يونايتد وصافة الترتيب برصيد 67 نقطة.

ومن المقرر أن يخوض دين سميث المدير الفني لأستون فيلا، المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارتينيز

خط الدفاع: كاش، كونسا، منجس، تارجيت

خط الوسط: دوجلاس، مكجين

خط الهجوم: تراوي، باركلي، الغازي، واتكليز

بيما يتواجد المصري الدولي أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء، ويغيب محمود تريزيجيه، نجم المنتخب المصري، بسبب الإصابة.

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بينما يخوض مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: هندرسون

خط الدفاع: فان بيكاسا، لينديلوف، ماجوير، شاو

خط الوسط: ماكتومناي، فريد

خط الهجوم: جرينوود، فيرناديز، بوجبا، راشفورد