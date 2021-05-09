شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة معروض على الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى مسؤولو نادي الزمالك ترشيحات من بعض الوسطاء للتعاقد مع صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا خلال الموسم المقبل.

وظهر صالح جمعة بشكل مميز مع سيراميكا في الموسم الحالي ونجح في إثبات نفسه واستعادة مستواه.

وجاء ترشيح اللاعب لمسؤولي الزمالك خاصة أنه رحل بشكل نهائي عن صفوف الأهلي ولن يكون الأخير عائقا في طريق إتمام الصفقة.

وسبق وتم عرض اللاعب على لجنة الكرة السابقة بالزمالك لكنهم قرروا عدم ضمه بعد فسخ عقده مع الأهلي مطلع الموسم الحالي.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق الأهلي يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري في مواجهة القمة بين الفريقين.

وتغلب الزمالك على سموحة بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الماضية من عمر بطولة الدوري.