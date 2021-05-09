شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة معروض على الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى مسؤولو نادي الزمالك ترشيحات من بعض الوسطاء للتعاقد مع صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا خلال الموسم المقبل.
وظهر صالح جمعة بشكل مميز مع سيراميكا في الموسم الحالي ونجح في إثبات نفسه واستعادة مستواه.
وجاء ترشيح اللاعب لمسؤولي الزمالك خاصة أنه رحل بشكل نهائي عن صفوف الأهلي ولن يكون الأخير عائقا في طريق إتمام الصفقة.
وسبق وتم عرض اللاعب على لجنة الكرة السابقة بالزمالك لكنهم قرروا عدم ضمه بعد فسخ عقده مع الأهلي مطلع الموسم الحالي.
ويستعد الزمالك لملاقاة فريق الأهلي يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري في مواجهة القمة بين الفريقين.
وتغلب الزمالك على سموحة بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الماضية من عمر بطولة الدوري.