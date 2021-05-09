شكرا لقرائتكم خبر عن التشخيص المبدئي .. إصابة مصطفى محمد بالتواء في الكاحل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف التشخيص المبدئى لإصابة مصطفى محمد، مهاجم جالاتاسراى، أن إصابة اللاعب عبارة عن التواء في الكاحل.

وذكرت صحيفة «فاناتك» التركية، أن اللاعب سيحصل على راحة من التدريبات اليوم، الأحد، على أن يخضع لفحوصات طبية ويجرى أشعة لتحديد مدى الإصابة ومدة الغياب.

ومن المتوقع ظهور نتيجة الفحوصات صباح غد الإثنين بحد أقصى.

وشارك مصطفى محمد بديلا في الدقيقة الـ63 من عمر المباراة بدلا من راديمال فالكاو، قبل أن يخرج مصابا في الدقيقة الأخيرة.