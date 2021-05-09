شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يطلب المشاركة في مباراة القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب محمود عبدالمنعم «كهربا» لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر المشاركة في مباراة القمة أمام الغريم التقليدي الزمالك.

ويستعد النادي الأهلي لمباراة الزمالك غداً الاثنين في قمة الدوري الممتاز باستاد القاهرة الدولي.

وحرص محمود كهربا لاعب فريق الأهلي على عقد جلسة مع موسيماني في الفترة الماضية للمطالبة بالمشاركة في مباراة الغريم التقليدي الزمالك بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني في المباريات الماضية والتي كان آخرها مباراة الاتحاد السكندري بالدوري وخروجه من قائمة مباراة زعيم الثغر تماماً مما أثار غضب اللاعب.

وكان الأهلي قد فاز على فريق الزمالك في مباراة الدور الأول بهدفين لهدف سجلهما محمد شريف.