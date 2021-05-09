شكرا لقرائتكم خبر عن ذكريات القمة.. محمد عبد الجليل: كانت هناك مناوشات دائمة مع إسماعيل يوسف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد عبد الجليل، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي الأسبق، عن ذكرياته في مباراة القمة أمام نادي الزمالك.

وقال محمد عبد الجليل، في تصريحات خاصة لـ "المصري اليوم" :" أفضل مباراة خضتها كانت موسم 93 - 94 وفزنا وقتها بثلاثية نظيفة، أحرزت خلالها هدفًا وسجل حسام حسن ومحمد يوسف هدفين، حيث وقتها نتيجة كبيرة، كان من الصعب أن يفوز فريق بفارق ثلاثة أهداف".

وأضاف :"لن أنسى مباراة القمة عام 88، حيث لعبت مباراة عمري على أحمد رمزي، الذي كانت نجم الزمالك ومصر في ذلك التوقيت"، مضيفًا :"كانت هناك مناوشات دائمة بيني وبين إسماعيل يوسف، لاعب خط وسط نادي الزمالك".

وتابع :"المناوشات كانت لا تخرج عن كونها على سبيل الدعابة، لأننا كلنا أصدقاء، وتربطنا علاقات قوية خارج الملعب"، مضيفأً :"كانت تجمعني علاقات قوية مع لاعبي الزمالك من خلال معسكرات المنتخب الوطني على رأسهم أشرف قاسم، إسماعيل يوسف، هشام يكن".

يُذكر أن الأهلي سوف يلتقي مع الزمالك غدًا الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.